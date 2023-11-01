Interpol tarafından arandığı tespit edilen Rusya vatandaşı Vlad islav Apakov, “KKTC”de yasaklı göçmen ilan edildi.

Ülkesinde çalıştığı bir firmadan yüklü miktarda para çalıp hesabına aktardığı ve farklı suçlar da işlediği ifade edilen Apakov, parayı hesabına aktardıktan sonra Kıbrıs’ın kuzeyine geldiği belirlendi.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, Apakov’un “Kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya halk arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırma veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan” yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.