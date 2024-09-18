Yasadışı protokol

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne’de yeni yapılan askeri hastanede TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in geçtiğimiz aylarda imzaladığı protokol gereği sivil halka da hizmet verileceği duyuruldu. Kıbrıs’ın kuzeyinde yurttaşların tedavi edilebilmesi için görev yapacak hekimlerin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olması yasal zorunluluk halindeyken, bu durum protokolde gözden kaçtı.

Tabipler Birliği daha önce bu konu hakkında açıklama yaparak yanlıştan geri dönülmesi çağrısında bulunurken, Sağlık Bakanlığı konu hakkında çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre, Tabipler Birliği ile istişare edildiği ve yasal zemine uygun bir çerçeve oluşturulacağı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konu hakkında değerlendirme yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant ise “Konu hakkında bizlere henüz ulaşılmadı, çalışma yapılacağı konusunda bilgi verildi ama ne yönde çalışma olacak henüz bilmiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı: Tabipler Birliği ile istişare içerisindeyiz

Girne’de yapılan askeri hastanede askeri personelin sağlık hizmetinin yanı sıra, sivil halkın da sağlık hizmeti alabileceğinin açıklanmasıyla, orada görev yapacak hekimlerin Tabipler Birliği’ne üye olup olmadığı gündeme gelmişti. Konu hakkında YENİDÜZEN’e son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı “Tabipler Birliği ile istişare edilerek, yasal zemine uygun bir çerçeve oluşturulacaktır. Bunun için çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant:

“Konu hakkında henüz bir gelişme yaşanmadı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede konu hakkında henüz gelişme yaşanmadığını dile getirerek, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Tabipler Birliği olarak bu konuda gerekli üst düzey yetkililerle görüşme talepleri olduğunu belirten Özant, yapılacak toplantılar sonrası durumun daha da netleşeceğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın atacağı adımı merakla beklediklerini aktaran Dr. Ahmet Özant, “Bu konuda yasalar zaten belli. Sivil halka da sağlık hizmeti verilecekse birliğimize üye olan hekimlerden destek istenebilir” şeklinde konuştu.

Protokol imzalanmıştı

Eylül ayının başında Kıbrıs’ın kuzeyine üst düzey ziyaret gerçekleştiren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel Girne’de yeni yapılan askeri hastane için protokole imza atmıştı. İmzalanan protokole göre KKTC vatandaşı şehit aileleri ve gaziler, Türkiye’deki şehit aileleri ve gazilerle aynı haklardan yararlanma imkanı bulacağı belirtilmişti.

Protokolün imzalanmasının ardından ise Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yazılı bir açıklama yaparak, yasaları hatırlatmış, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hekimlik icra edilebilmesi için KTTB’ye üyelik şarttır” ifadelerine yer vermişti.