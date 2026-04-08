Yasa ile kaç para tasarruf edeceklerini bilmiyorlar!

Meclis Genel Kurulu, Pazartesi gününden bu yana devam eden 'ara'nın ardından, toplumun karşı çıktığı hayat pahalılığını dondurma yasasını görüşmek üzere bugün saat 15.30'da toplandı.

Hükümet, söz konusu yasanın parmak hesabıyla geçireceğini hali hazırda duyurmuş durumda.

Bu kapsamda kürsüye ilk olarak Maliye Bakanı Özdemir Berova çıktı.

Berova, Ortadoğu'daki savaşı bahane etmeyi sürdürdü, ABD Başkanı Doland Trump'ın İran'a yönelik "bir medeniyet ortadan kalkacak" açıklamasından kısa süre sonra ateşkesin ilan edilmesine işaret etti, "süreç belirsiz" dedi.

Savaşla ilgili öngörü sahibi olmadıklarını söyleyen Berova, "Umudumuz, ateşkesin mutlak hale gelmesi" dedi.

Berova, hükümet olarak üçüncü kez kamuoyuna "yeni" olarak duyurduğu hayat pahalılığı ödeneğine dair tasarı maddelerini anlattı, "Haziran'dan itibaren emanet alacağımız HP oranının yüzde 50'sini, en geç Ocak 2027'de çalışanın maaşına yansıyacağız" ifadelerini kullandı.

Vekillerden soru alacağını söyleyen Berova, CTP Milletvekili Fikri Toros'un, "Bu yasayla kamu maliyesi olarak öngördüğünüz tasarruf nedir" sorusuna yanıt veremedi.

Berova, "Böyle bir rakamı ortaya koyabilmek için ilk olarak Haziran içerisinde oluşacak hayat pahalılığını görmemiz gerek" dedi.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Devrim Barçın, Berova'ya "öngörüsüz" dedi.

Berova ise Barçın'a "anarşist" dedi.

Barçın ise yanıt olarak, "Faşist bir diktatörsün! Sen, konsensüs olmazsa yasa geçmeyecek dedin! Sözünü tutmadın! Senin gibi Nazi Almanyası'ndan, Hitler gibi olacağıma komünist olurum" dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise "Halkı kaç gündür ezdiniz! şimdi 10 gün öncenin konusuyla geri döndünüz" diyerek isyan etti.

Berova ise Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in yardımıyla kürsüden kaçtı.