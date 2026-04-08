Yasa gücünde kararnameler geri çekildi

UBP-DP-YDP Hükümeti hayat pahalılığına yönelik çıkarılan yasa gücünde kararnameleri geri çekti. Karar Resmi Gazete'de çıktı.

Kararda, söz konusu düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının doğduğu ve bu doğrultuda geri çekilmesine karar verildiği kaydedildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar göre "Ancak yapılan görüşmeler neticesinde, diyalog ve uzlaşı zemininde alternatif çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmış olması dikkate alınarak, mevcut düzenlemenin bu yeni süreç ışığında yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede söz konusu Yasa Gücünde Kararname’nin kaldırılması için kararname hazırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.