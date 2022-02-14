Yasa dışı yollardan güneye ‘suçüstü’

Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar D.K, K.H.M.U.K, C.B.B, N.N.N, B.B.M, A.A ve C.W.K mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya dek teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı zanlıların, ‘İnsan Kaçakçılığı ve 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal’ suçlarından mahkeme huzurunda olduklarını belirtti.

Polis, 07.02.2022 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin zanlı D. K’nin, diğer zanlılara 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağladığını, güneye geçecekleri sırada da asker tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını anlattı.

Zanlıların aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını zanlıların bir çoğunun ülkede yasal statüsü olmadığını belirten polis, zanlı 1 ve 2’nin tutuksuz, diğer zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 3,4,5,6 ve 7’nin 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi. Ozankaya, zanlı 1 ve 2’nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.