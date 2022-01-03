Yasa dışı yollardan güneye geçmek isterken yakalandılar

Yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmek isteyen iki yabancı uyruklu zanlı ve onlara yardım ederken suçüstü yakalan 2 zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.T. T. ile I.L.F. ile onları söz konusu yere götüren zanlılar H.K. ve H. K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan Cami önünden Kongo uyruklu M.T. T. ile I.L.F’nin sürücüsü meçhul bir araç ile güneye yasal olmayan yollardan geçmek için gizli ittifak kurup anlaşarak, bir gece kulübünün batı tarafında bulunan toprak yola bırakılıp güneye yürüdükleri esnada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, Muhaceret Şubesi’nde yapılan soruşturmada zanlı 1 M.T.T.’nin yasal işlemlerini yaptırarak Ercan Havalimanı’ndan 14 Aralık 2021 tarihinde, zanlı-2 I. L. F.’nin 6 Aralık 2021 tarihinde ülkeye 60 gün öğrenci vizesi giriş yaptığının ve akabinde başka herhangi bir işlem yaptırmadıklarının belirlendiğini söyledi.

Geniş çaplı soruşturma kapsamında H.K. ve H. K.’nin Düzova’da GV 980 plakalı araçla tespit edildiklerini anlatan Polis, zanlı 1 ve 2’nin öğrenci statüsünde, diğer iki zanlının ise çalışma izinli olduğunu belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar 1 ve 2’nin 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlılar 3 ve 4’ün ise yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün ispat-ı vücutta bulunmaları 7’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.