Gıda denetimi yapılan tüm numuneler temiz
Tarım Dairesi'nin gıda denetim sonuçlarına göre, yerli ve ithal ürünlerden alınan tüm numuneler temiz çıktı.
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Tarım Dairesi'nin gıda denetim sonuçlarına göre, yerli ve ithal ürünlerden alınan tüm numuneler temiz çıktı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23-28 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde ithal ürünlerden alınan 44 ve yerli ürünlerden alınan 9 numunenin tümü temiz çıktı.
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