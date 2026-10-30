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Gıda denetimi yapılan tüm numuneler temiz

Gıda denetimi yapılan tüm numuneler temiz

Tarım Dairesi'nin gıda denetim sonuçlarına göre, yerli ve ithal ürünlerden alınan tüm numuneler temiz çıktı.

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Tarım Dairesi'nin gıda denetim sonuçlarına göre, yerli ve ithal ürünlerden alınan tüm numuneler temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23-28 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde ithal ürünlerden alınan 44 ve yerli ürünlerden alınan 9 numunenin tümü temiz çıktı.

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