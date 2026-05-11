CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin düzenlediği çalıştay serisinin tamamlandığını açıkladı. 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Ekonomi ve Maliye Çalıştayı ile sona eren süreçte, 5 ayrı çalıştay gününde toplam 512 kişinin katılımıyla 13 farklı alanda çalışma yapıldı.

Kişi, 51 masa etrafında yürütülen ve toplam 43 saat süren çalışmalar sonucunda yüzlerce proje önerisinin ortaya çıktığını belirtti. Sürecin yalnızca çalıştay günlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Kale, ön hazırlık toplantıları ve çalışma grup buluşmalarıyla kapsamlı bir hazırlık dönemi geçirildiğini ifade etti.

Elde edilen bilgi birikiminin derlenme aşamasına geçildiğini kaydeden Kişi, eksik kalan birkaç alanın da tamamlanmasının ardından, kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak 5 yıllık yol haritasının ortaya konacağını söyledi.

Çalışmalara katkı sunan tüm hazırlık gruplarına teşekkür eden Kişi, özellikle organizasyon, koordinasyon, teknik hazırlık ve saha çalışmalarında görev alan parti çalışanlarının özverili bir emek ortaya koyduğunu dile getirdi.

CTP Genel Sekreteri ayrıca, süreci koordine eden Osman Emiroğlu ile idari amir Necat Ceral’e de özel teşekkürlerini iletti.

Açıklamasının sonunda önümüzdeki dönemin zorlu geçeceğini ifade eden Kişi, “Yarın için şimdi artık konuşma değil, çalışma zamanı. Zor bir süreç olacak; ancak tüm zorlukları adım adım, birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.