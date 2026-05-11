İzlem Gürçağ Altuğra bağımsız milletvekili oldu

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın partisinden istifa ettiğine ilişkin tezkeresi Meclis’te okundu. Altuğra, milletvekilliği görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda okunan tezkerede Altuğra, “UBP üyeliğinden 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Milletvekilliği görevime Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız milletvekili olarak devam edeceğimi bilgilerinize sunarım. Gereğini arz ederim.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Altuğra’nın Genel Kurul çalışmaları sırasında Meclis’te muhalefetin tarafında oturduğu gözlemlendi.