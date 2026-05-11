Doğuş Derya, İngiltere’de “Otokratik Sağ Popülizm ve Yeni Dünya Düzeni” panelinde konuşacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, İngiltere Alevi Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Otokratik Sağ Popülizm ve Yeni Dünya Düzeni” başlıklı uluslararası panelde konuşmacı olarak yer alacak.

15 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de İAKM & Cemevi’nde gerçekleşecek etkinlik, farklı siyasi geleneklerden gelen isimleri “ortak mücadele” zemininde buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Panelde, son yıllarda ivme kazanan otoriter sağ politikalara karşı demokratik muhalefetin izlemesi gereken stratejiler ve sınır ötesi dayanışma imkanları tartışılacak.

İngiltere Yeşiller Partisi Lideri Zack Polanski, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eş Başkanı Hüseyin Mat’ın da konuşmacı olacağı panelde, katılımcılar, kendi ülkelerindeki deneyimlerden yola çıkarak otoriterleşmeye karşı alternatif siyaset önerilerini paylaşacak.