Kıbrıs İpek Koza Festivali’nde ilk gün tamamlandı

21. Kıbrıs İpek Koza Festivali, Bellapais köy meydanında dün başladı. Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen festival, pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk gün programı kapsamında saat 17.00’de Hasan Günyüz & The Kings, sahne aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un yanı sıra Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Haşim Yücel, Halil Oktunç, Burak Anıldı, Ali Piro, Ali Tekten, Burak Güler ve Başkan Danışmanı Mustafa İlgen de festival alanında yer aldı.

İpek böcekçiliği ve koza üretiminin tanıtıldığı festival üç gün sürecek. Festival kapsamında stantlar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Festival boyunca konserler, halk dansları gösterileri, sergiler, sunumlar, çocuk etkinlikleri ve atölyeler gerçekleştirilecek.