Tepebaşı ve Tatlısu bölgelerinde su kesintisi yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nden Kıbrıs’ın kuzeyine Su Temin Projesi kapsamında Emtan hattında meydana gelen arızanın giderilmesine yönelik onarım çalışmaları nedeniyle Tepebaşı ve Tatlısu bölgelerinde iki günlük su kesintisi yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ve çarşamba günü yapılacak kesintiden, Tepebaşı ile Tatlısu arasındaki depolar ve bu depolardan su temin edilen tüm yerleşim birimleri etkilenecek.

Açıklamada, kesinti süresince bölgelere yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacağı kaydedildi, mevcut kaynakların verimli kullanılabilmesi için vatandaşlara suyu bilinçli ve tasarruflu kullanma çağrısı yapıldı.