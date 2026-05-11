Sahte pasaportla ülkeden çıktı, aynı pasaportla Ercan’dan giriş yaparken tutuklandı

“Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan M.M., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Tanrıkulu olguları aktardı. Polis, zanlının 10 Mayıs 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan başkasına adına düzenlenen sahte pasaportla ülkeden çıkış yaparken, tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 8 Mayıs’ta Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’den deport edildiğini, iki çocuğunun orada kaldığını, ülkesinde sahte pasaportu temin ederek KKTC’ye geldiğini anlattığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde bulunan pasaportun inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.