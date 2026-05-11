“Dayatmacı ve hukuka aykırı tutum kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin eğitim politikalarına ve toplumsal yapıya yönelik uygulamalarına tepki göstermek amacıyla sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunularak kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

KTOEÖS adına açıklama yapan Ahmet Karaoğulları, Genel Orta Eğitim ve Mesleki Teknik Daire Müdürlükleri’nin, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan aldığı talimat doğrultusunda sendika üyelerini nakil süreçlerinden dışlamaya yönelik girişimlerde bulunduğuna dikkat çekti.

“Grev kesintileri kabul edilemez”

Karaoğulları, öğretmenlerin maaşlarından yapılan grev kesintilerine de tepki göstererek, söz konusu uygulamaların kabul edilebilir olmadığını belirtti. Konuyla ilgili hukuki girişimlerin sürdürüleceğini ifade eden Karaoğulları, toplumsal mücadeleye de devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin kimliği ve kültürü üzerinde baskı oluşturulduğuna vurgu yapan Karaoğulları, “Adanın kuzeyinde Kıbrıslı Türkleri dönüştürmeye yönelik atılan adımlara karşı üyelerimizle birlikte direnmeye devam edeceğiz” dedi.

“Direncimiz sürecek”

Kültüre ve toplumsal varlığa yönelik saldırılar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılığı gösterdiklerini ifade eden Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın tutumunu “dayatmacı ve hukuka aykırı” olarak nitelendirdi.

KTOEÖS, Başkan Karaoğulları’nın açıklamalarının ardından okunan basın bildirisinde, eğitim alanındaki uygulamalara karşı sendikal ve hukuki mücadelenin devam edeceğini vurguladı .