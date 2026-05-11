“ ‘Çocuk’ dendi mi, Kıbrıslı Türkler için akan sular durur”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gençlerin son dönemde toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve sorumlu bir tutum sergilediğini belirtti. Erhürman, yaşça büyüklerin gençlerden öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.

Erhürman paylaşımında, “‘Çocuk’ dendi mi, bizler, Kıbrıslı Türkler için akan sular durur. Tartışmasız en kıymetlilerimiz...” ifadelerini kullandı.

Türkçede yer alan “çocukluk etmek” sözünün olumsuz bir anlam taşıdığına dikkat çeken Erhürman, Türk Dil Kurumu’na baktığını belirterek, bu ifadenin “gereği gibi düşünmeden, deneyimsizce, sorumsuzca davranmak” anlamına geldiğini aktardı.

Bu sözün çocuklar için değil, yaşça çocukluk çağını aşmış kişiler için kullanıldığını kaydeden Erhürman, “Sevindirici olan, gençlerimizin son dönemlerde, toplumsal sorunlar konusunda, iddia edilenin aksine, genelde son derece duyarlı ve sorumlu olmaları. Yani çocukluk etmemeleri!” dedi.

Bunun bir genelleme olduğunu ve istisnaların kaideyi bozmayacağını ifade eden Erhürman, sokakta yaptığı gözlemlerden söz ederek, “Yaşça büyükler olarak, ciddiyet, sorumluluk ve toplumsal deneyimden, birikimden yararlanma konusunda gençlerimizden öğreneceğimiz çok şey var!” ifadelerini kullandı.