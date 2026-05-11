Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak “dikkatsiz sürüş, sigortasız araç kullanma, KKTC sürüş ehliyetsiz araç kullanma, seyrüsefersiz araç kullanma ve trafik levha ile işaretlerine uymama” suçlarından tutuklanan H.M.H.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Buse Bağrıkara, olayın detaylarını aktardı.

Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde LC 833 plakalı salon aracı kullanan zanlının, çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde güneydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde “U” dönüşü yapmaya çalıştığını söyledi. Polis, orta refüjde “U dönüşü yapılmaz” trafik levhası bulunmasına rağmen zanlının trafik işaret ve levhalarına riayet etmediğini, bu sırada aynı istikamette soldan ikinci şerit içerisinde seyreden Khalid Ali Shah yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmanın meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından sürücüye “sol köprücük kemiği ve uyluk kemiği kırığı” ile “akciğer sönmesi” teşhisi konulduğunu ve ortopedi servisinde müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, kazanın ardından LC 833 plakalı araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını, kazada araçta yaklaşık 60 bin TL, motosiklette ise yaklaşık 50 bin TL hasar meydana geldiğini söyledi.

Motosiklet sürücüsünün ortopedi servisindeki tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.