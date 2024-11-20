Yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Girne’de bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
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Girne’de bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Çevre Yolu, Edremit Çemberi ve Bakır Apart Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : girne, elekrik kesintisi