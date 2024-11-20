Yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Girne’de bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Çevre Yolu, Edremit Çemberi ve Bakır Apart Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.