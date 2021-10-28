Haspolat’ta geçtiğimiz hafta aile içi çıkan sözlü tartışma sonucunda kardeşi ve yengesini bıçakla yaralayan zanlı B.F. yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

Haspolat’ta meydana gelen “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ,“Kanunsuz bıçak taşıma” ve “İkamet izinsiz ülkede ikamet etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B. F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet polis memuru Ozan Kuşak, zanlı B. F.’nin “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılandığını söyledi. Kuşak, zanlının 24 Ekim’de, Haspolat’ta toprak yol içerisinde kardeşinin kızı A. F.’ye kızdığı gerekçesiyle darp eyleminde bulunduğunu belirterek, bunun üzerine kardeşi C. F. ile aralarında sözlü tartışma çıktığını anlattı. Polis, çıkan tartışma sonucu Zanlının elinde tuttuğu bıçak ile aynı zamanda komşusu olan kardeşi C.F’yi ağır şekilde yaraladığını kaydetti. Zanlının, olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Ö.F'nin da sol göğsünün alt kısmına saplayarak katle teşebbüs ettiğini dile getiren Kuşak, Ö. F.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını ve daha sonra Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını, C. F.’nin tedavisinin ise Acil Servis’te devam ettiğini ifade etti.

Polis memuru Ozan Kuşak, zanlının olay mahallinde tespit edildiğine işaret ederek, derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çekti. Zanlının evinde mahkeme emriyle arama yapıldığını söyleyen Kuşak, olay esnasında kullanılan bıçağın mutfak tezgâhı üzerinde bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ikamet izinsiz olduğuna vurgu yaparak, zanlının 90 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.