Yargıda ‘evlilik-boşanma’ mesaisi

► Kıbrıs’ın kuzeyinde 2022 yılında 1247 çift evlendi, aynı yıl 945 çift boşandı. 2021’e kıyasla ayrılan çift sayısında % 5.59 artış yaşandı.

2022’DE ‘EVLİLİK-BOŞANMA’ TABLOSU:

1247 çift evlendi, farklı yıllarda evlenen 945 çift boşandı.

Boşanmalar ağırlıklı olarak 6-10 yıl süreyle evli kalanlar arasında gerçekleşti.

Ayrılan çiftlerin 313’ünün 1 çocuklu, 294’ünün ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2022 yılında 1247 çift evlendi, aynı yıl 945 çift boşandı.

2021’e kıyasla ayrılan çift sayısında yüzde 5.59 artış yaşandı.

Çiftlerin çoğu anlaşarak ayrıldı. Boşanmaların ağırlıklı olarak 6-10 yıl arasında evli kalanlar arasında olduğu kayıtlara geçti.

629’u ‘anlaşmalı’…

2022 Faaliyet Raporu’na göre; ayrılan çiftlerin 629’u ‘anlaşmalı’ boşandı.

Bu dönemde 278 çift boşanma nedeni olarak “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”nı gerekçe olarak gösterdi.

38 çiftin ayrılık nedeni ise “boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması”

313 çiftin 1 çocuğu var, 294’ü çocuksuz

Ayrılan çiftlerin 313’ünün 1 çocuklu, 294’ünün ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

Diğer veriler şöyle: 271 çiftin 2 çocuğu, 60 çiftin 3 çocuğu, 3 çiftin 5 çocuğu, 2 çiftin 4 çocuğu, 2 çiftin ise 6’dan fazla çocuğu bulunuyor.

250 çift 16 yıl sonra ayrıldı

Öte yandan ayrılan çiftlerin 250’sinin 16 yıldan fazladır evli oldukları belirtildi.

161’inin 11-15 yıl 56’sının 4 ile 5 yıl, 55’inin 1 yıl, 54’ünün ise 2 ve 3’er yıl evli kaldıkları ifade edildi.

En fazla evlilik Lefkoşa’da

Resmi verilere göre; hayatını birleştiren çiftlerin 498’ü Lefkoşa’da evlendi.

Bunun yanı sıra 308 çiftin Mağusa’da, 250’sinin Girne’de evlendiği kayıtlara geçti.

Diğer dağılım şöyle: İskele: 102, Güzelyurt: 65, Lefke: 24.

515 bin ‘evlilik’ geliri

Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre geçtiğimiz yıl evlenen 1247 çiftten, Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 515 bin 712 TL damga pulu tahsilatı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl bu rakam 510 bin 261 TL’ydi.