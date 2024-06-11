YARGICI Mağazası Lefkoşa’da

Her sezon, hazır giyimden aksesuara, ayakkabı çantada dekorasyona kadar geniş koleksiyonlarıyla bünyesinde bulunduran YARGICI, Lefkoşa’da ilk mağazasını açarak, müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Mobilya sektöründe yarattığı önemli projelerin ardından yatırımlarıyla yeni sektörlere yönelen Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ikinci yatırımı Yargıcı oldu. Yargıcı markasının “Zamansızlık ve kaliteyi merkezine koyan felsefesinden etkilendiğini” söyleyen Amber Ciddi bu değeri Kıbrıs’taki tüketicilerle buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

YARGICI mağazası, geniş ürün yelpazesi ile müşterilere iyi bir alışveriş atmosferi sunuyor. Mağazanın, rahatlığı ve sadeliği ön plana çıkararak hayatın her alanında kullanılabilecek tasarımları sayesinde her zaman beğenilen mağaza dekorasyonuyla bölgenin en dikkat çeken mağazalarından biri olacağı beliritiliyor.

Lefkoşa’da kapılarını açan YARGICI mağazası, konfeksiyondan ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonları ile alışveriş deneyimi sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, YARGICI İlkbahar/Yaz 2024 Koleksiyonu için hafta içi 10:00-19:30, Cumartesi günleri ise 10:00-20:00 saatleri arasında Kermiya yolundaki mağazasının ziyaret edilmesi istendi.