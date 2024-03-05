Yargıç, Sağlık Bakanlığı’nda soruşturma başlatılmasına emir verdi: 13 gün neredeydi?

Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili polis tarafından arandığı belirtilen Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Hüdaverdi olaydan 13 gün sonra teslim oldu.

Mahkemede, yargıcın soruları üzerine zanlı 13 gün boyunca “evde” olduğunu söyledi, polis ise evde bulamadıklarını belirtti. Bunun üzerine Yargıç, zanlıya 13 gün ulaşılamadığını, bunun yargı aşamasında da isterse ulaşılmaz olabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi, diğer zanlılardan daha ağır koşullara bağlanmasına karar verdi.

Yargıç ayrıca, zanlının 13 gün süreyle işe gitmediğini, raporu olmadığını, bunun kamu yararı gereği araştırılması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nda soruşturma başlatılmasına; ayrıca zanlının mahkeme emrine riayetsizlik edip etmediğine dair de polisin bir soruşturma başlatmasına karar verdi.

Mahkemede neler konuşuldu?

Polis: 13 gün boyunca nerede olduğunu söylemedi

Tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan zanlının 22 Şubat’ta Zahra Sokak’ta yaşanan şiddet olaylarına karıştığını söyleyen polis, zanlı hakkında 23 Şubat tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, 4 Mart gecesi polise teslim olduğunu söyledi.

Polis, 13 gün süreyle zanlıya ulaşılamadığını, 24 Şubattan 4 Marta kadar telefonunun kapalı olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edemeyeceğini ifade etti.

Zanlının darp ve özel hayatının gizliliğini ihlal suçundan askıda davası olduğunu kaydeden polis, Sağlık Bakanlığında Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, Savcı Senem Palabıyık’ın sorusu üzerine zanlıya 13 gün boyunca ulaşamadıklarını, bu süre içerisinde nerede olduğuna dair izahat istediklerini ancak izahat vermediğini söyledi.

Polis, zanlının evine de gidildiğini ancak yine kendisine ulaşamadıklarını açıkladı.

Zanlının avukatı ise olay günü polisi arayan ve durumu bildiren kişinin müvekkili olduğunu dile getirdi.

Yargıç: Neredeydin? / Zanlı: Hastaydım

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, aktarılan olguların ardından zanlıya 13 gün boyunca nerede olduğunu sordu.

Zanlı, 23 Şubat’ta işe gittiğini ancak 24 Şubattan sonra hasta olduğu için evde olduğunu ifade etti.

Raporu yok…

Yargıç, bu süre içerisinde neden kimsenin kendisine ulaşamadığını, hasta olduğuna dair rapor olup olmadığını sordu. Zanlı ise raporu olmadığını söyledi.

Yargıç: 13 gün ulaşılamadı, yargı aşamasında da ulaşılamaz olabilir

Yargıç, kanunsuz topluluk oluşturma suçunun her ne kadar ağır bir suç olarak yasalarda yer almasa da ailelerin, kadınların, çocuk ve gençlerin gittiği, vakit geçirdiği bir yerde yaşanan olayın oldukça vahim olduğunu söyledi.

Yargıç, insanların kafasında bölgenin güvenli olmadığına dair en ufak bir soru işareti oluşması halinde bile bunun toplumun özgürlüğünü kısıtlayıcı bir etken olduğunu dile getirdi.

Yargıç, zanlıya 13 gün ulaşılamadığını, yargı aşamasında da isterse ulaşılmaz olabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Daha ağır koşullara bağlanması karar verildi

Yargıç, bu nedenle zanlıyı kavgayla ilgili teminata bağlanan diğer zanlılardan daha ağır koşullara bağlamayı uygun gördüğünü söyledi.

Bilgeç, zanlının haftada 4 gün ıspat-ı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 4 kefilin 700’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Sağlık Bakanlığı’nda soruşturma yapılmasına emir verildi

Bilgeç, ayrıca zanlının 13 gün süreyle işe gitmediğini, raporu olmadığını, bunun kamu yararı gereği araştırılması gerektiğini belirterek, çalıştığı bakanlık bünyesinde soruşturma yapılmasına ve sonucun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

“Mahkeme emrine riayetsizlik” konusu da araştırılacak

Yargıç, son olarak zanlının mahkeme emrine riayetsizlik edip etmediğine dair de polisin bir soruşturma başlatmasına karar verdi.