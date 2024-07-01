Yargıç: “İkamet izinsiz duruma çıkan çoğu kişi işverenler tarafından mağdur ediliyor”

Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi alma amacıyla giden N.A. ve S.F. ‘nin polis tarafından kaçak yaşam sürdükleri belirlendi, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz alan her 2 zanlı da, işverenlerini suçladı. N.A., tüm belgeleri vermesine rağmen işvereninin çalışma izni çıkarmadığını mahkemede anlatırken, S.F. ise hem çalışma izni çıkarılmadığını hem de maaşını eksik aldığını söyledi.

Yargıç Jale Ergüden, ikamet izinsiz duruma çıkan çoğu kişinin işverenler tarafından mağdur edildiğini, soruşturma yapılırken, polisin işverenlerle ilgili araştırma da yapması gerektiğini vurguladı.

Ergüden, iki zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, zanlıların işverenleri hakkında soruşturma başlatılmasına ve mahkemeye rapor sunulmasına emir verdi.

Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gittiklerinde tespit edildiler

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı N.A.’nın saat 13.50, s.F.’nin ise saat 11. 30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için geldiklerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde N.A.’nın 1 Mart 2023 tarihinden beri 301, S.F.’nin ise 8 Nisan 2024 tarihinden beri 81 gün dür ülkede kaçak yaşadıklarının belirlendiğini açıkladı.

Yargıç: “Soruşturma yapılırken, polis işverenlerle ilgili araştırma yapmalı”

Polis memuru, her iki zanlıyla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı N.A., “Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışıyorum. Çalışma izni için giriş-çıkış belgesi dâhil tüm belgeleri verdim. Her hafta çalışma iznimi sordum. Sürekli whatsapptan mesaj attım. Kaç kere sordum. Bana geçen gün tekrar giriş-çıkış belgesi almam gerektiğini söylediler. Polise gidip, belge alınca tutuklandım” dedi.

S.F. ise “Alayköy’de bir iş yerinde çalışıyorum. Hem 40 gün çalıştırdılar, paramı eksik verdiler üstelik çalışma izni çıkarmadılar” dedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, ikamet izinsiz duruma çıkan çoğu kişinin işverenler tarafından mağdur edildiğini söyledi. Yargıç, soruşturma yapılırken, polisin işverenlerle ilgili araştırma yapması gerektiğine değindi.

Ergüden, iki zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, zanlıların işverenleri hakkında soruşturma başlatılmasına ve mahkemeye rapor sunulmasına emir verdi.