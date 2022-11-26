Yargı Dizi Konusu Nedir

YENİDUZEN ADVERTOIAL

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı her hafta izleyicileri yeniden ekrana bağlamaya devam ediyor. Dizi her geçen gün daha da heyecanlı bir şekilde izleyicileri merak içinde bırakıyor. Yargı dizisini düzenli olarak takip eden izleyici kitlesi hiç de azımsanacak sayıda değil. Dizide adalet arayanlar ve adaletten kaçanları mücadelesi anlatılıyor.

Dizide Ilgaz ve Ceylin işlenen cinayet ile birleşen yaşamlarını mümkün olduğunca mutlu bir birliktelikle sürdürmeye çalışırken sürekli karşılarına onları şok edecek yeni bilgiler çıkmaktadır. Çıkan her yeni bilgi ise onların hayatını alt üst etmeye yetiyor. Dizide her bölümde yeni bir gelişme olması izleyicinin merak öğesini hep üst düzeyde tutuyor. Bu durum izleyiciyi diziye daha da çok bağlıyor.

Yargı Dizisi Hakkında

Yargı dizisi ikinci sezonuna müthiş bir izlenme rekorları ile girdi. Ceylin ve Ilgaz’ın aşkları çözülemeyen sor düğümü gibi cinayetlerin arasında yaşanmaya devam ediyor. Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu bulunan dizide Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Ali Seçkiner Alıcı, Ece Yüksel, Onur Durmaz da rol alıyor. Dizinin yapımcı firması Ay Yapım. Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Ali Bilgin bulunuyor. Dram, suç, araştırma kategorisinde değerlendirebileceğimiz dizide bir savcı, bir avukat ve işlenen bir cinayet bulunuyor. Ceylin ve Ilgaz’ın yolları bu cinayete kesişiyor. Yollarının bir cinayeti çözme noktasında kesişmesi sebebiyle bu ikili yaşamlarının devamında hem birlikte oluyor hem de cinayetleri çözmeye devam ediyor.

Yargı Hangi Kanalda Kaçta Yayınlanıyor?

Yargı dizisi Kanal D ekranlarında 2.sezonunu sürdürüyor. Dizinin iki yıldız izleyici ile buluştuğu saat ve gün aynı şekilde devam ediyor. Yargı dizisi her Pazar akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin son bölümünde Serdar’ın ölümü herkesi şaşkına çevirmiştir. Ilgaz bu konu ile ilgilenirken Ceylin de başı belada olan bir arkadaşı ile ilgilenmektedir. İkilinin başı bir şekilde belaya girmekten kurtulmaz. Yekta Serdar cinayetini kendi lehine çevirerek kahramanlarımız karşı bunu kullanmaya ve onlarla savaşa devam eder.

Kaynak; https://www.trdiziizle.co/