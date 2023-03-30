Yardımlaşma ve paylaşım kampanyası için kermes düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Müdürlüğü protokolü ile başlatılmış olan "İyilikte Yarışalım" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Atleks Sanverler Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri Ömür Kansu ve Pembe Gaziler önderliğinde, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu adına başlatılan yardımlaşma ve paylaşım kampanyası için bir kermes düzenlendi.

Kermeste okul öğrencilerimizin ürettiği yiyecekler ve el emeği seramiklerin satışından elde edilen gelirle, çocukların üretime dayalı ihtiyaçlarını karşılayacak materyaller temin edilirken, projenin bir diğer ayağı olan birlikte paylaşmak ve üretmek amacıyla, 31 Mart Cuma günü Okul öğrencilerle birlikte kurumu ziyaret ederek üretilen yiyecekleri paylaşıp kendi geri dönüşüm oyuncakları yapıp birlikte oyunlar oynanacak.