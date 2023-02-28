“Yardımları engellemek insanlık suçudur”

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan Cumhuriyet Meclisi'nde, “Deprem ve Çok Boyutlu Etkileri” konusunda konuşma yaptı.

Candan, İsias Otel ve ölüme neden olan diğer binalara ilişkin yargı sürecinin zor ve uzun olacağını, bu davanın Kıbrıs Türk halkının ortak davası olduğunu, hesabın mutlaka sorulacağını söyleyerek, bu konuda çok kararlı olduklarını belirtti.

Bu acılı dönemde bakanlık koltuğunda oturan bir kişinin toplumun vicdanını yaralayacak açıklamalar ve hareketlerde bulunduğunu vurgulayan Candan, hassas bir dönemden geçildiğini, herkesin sorumlu ve yapıcı bir tutumla hareket etmesi, popülizm yapmaması gerektiğini söyledi.

Candan, Kıbrıs Rum tarafından yapılmak istenen yardım ve arama kurtarma ekibinin Avrupa Birliği insani yardım mekanizması içinde Türkiye’ye gönderilmesine izin verilmediğini, Türkiye’nin ilk gece uluslararası yardım çağrısı yaptığını, dünyanın dört bir yanından ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için koştuğunu söyledi.

Kıbrıs Rum arama kurtarma ekibine ise izin verilmediğini, kafatasçı bu anlayışın esas aklında olanın Kıbrıslı Rumların Türkiye’de bir canı kurtardığına yönelik bir görüntü çıkmasının istenmemesi olduğunu ifade eden Candan, “Bu anlayışa karşı durulmalıdır, hiçbir şey insan canından önemli değildir" dedi.

Candan, İsias Otel ve benzeri davaların peşini bırakmayacaklarını, bunun yanından ülkemizdeki yapı denetimlerinin gecikmeden ve politize edilmeden yapılması gerektiğini belirtti. Panik yapılmadan önlem alınması gerektiğini vurgulayan Candan, turist, öğrenci ve yatırımcılara da gerekli güvencenin verilmesi için bu çalışmaların sağlıklı şekilde tamamlanması gerektiğini aksi takdirde birtakım söylentilerin zaten kötü olan ekonomiyi daha da olumsuz etkileyebileceğini söyledi.