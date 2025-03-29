Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin dini semboller üzerinden yürütülen 'Siyasal İslam Projesi'nin toplumu kaosa sürüklediğini ifade ederek, tüm öğretmenlerin ve tüm çocukların yanında olduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gulamkadir, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'e "Siz çocuklarınızı bu yarattığınız kaos ortamında okutmak ister miydiniz?" sorusunu yöneltti, "Yarattığınız kaos ortamından susarak kurtulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Gulamkadir'in açıklaması .şöyle:

"Tarih boyunca bu topraklarda yaşayan halkımız, her türlü şart ve koşulda direnmiş, hiçbir güç tarafından sindirilememiştir. Bu toprakları vatan bilen herkes, özgürce ve kardeşçe yaşamaya devam etmiştir. Hiç kimsenin bu toplumu tehdit etmeye, bölmeye veya kutuplaştırmaya hakkı yoktur. Toplumu tehdit eden ve bölmeye çalışan kişilere Kıbrıs Türk toplumu, tarih boyunca gereken cevabı çok net bir şekilde vermiştir.

Ayrıca, İslam'da kutsal kabul edilen bayram arefesinde yarattığınız bu kaos, inançlarımıza da aykırıdır. Bayramlar; hoşgörünün, kucaklaşmanın, birlik, bütünlük ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Böylesine özel günlerde toplumu ayrıştırmaya çalışmak, değerlerimizle bağdaşmamaktadır.

Hükümet ettiğini iddia eden Ünal Üstel ve toplumumuzun bütününün temsil edildiği makamda bulunan Ersin Tatar, siz çocuklarınızı bu yarattığınız kaos ortamında okutmak ister miydiniz? Yarattığınız kaos ortamından susarak kurtulamazsınız.

Savunduğunuz politik tezlerdeki eşit egemen devletlerde, ilgili kişilerin vatandaşlığı Bakanlar Kurulu tarafından verildiği gibi iptal edilip, böylesi durumlarda derhâl sınır dışı edilir.

Bu halk, yapılan toplum mühendisliği girişimlerine ve her türlü tehdide karşı öğretmenlerinin ve TÜM çocuklarının yanındadır. Sessiz kalanları da asla unutmayacaktır!"