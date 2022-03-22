“Yara Ve Yanık Yönetiminde Güncel Hemşirelik Yaklaşımları” konulu onlıne panel düzenlendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde “Yara ve Yanık Yönetiminde Güncel Hemşirelik Yaklaşımları” konulu panel düzenledi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğü Prof. Dr. Sevinç Taştan ve sunumu Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Doç. Dr. Hatice Ayhan ve Dr. Sibel Yılmaz Şahin tarafından yapılan online panelde, İstanbul ve Ankara’dan katılımcılar da yer aldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, panelin yapılmasından emeği geçenlere, katılımcılara ve iş birliği için DAÜ’ye teşekkür etti.