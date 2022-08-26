“Yapılan kabul edilebilir değil, Anayasa’ya başvuracağım”

Hükümetin oylarıyla Meclis’ten geçen “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” bazı UBP’liler tarafından da protesto ediliyor.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, ’40 yıldır üyesi olduğunu ifade ettiği’ Ulusal Birlik Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Tülücü, “Paşaköy Belediyesi’nin devamından yana Anayasa’ya da başvuracağım” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tülücü, istifa gerekçesi olarak “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısını” gösterdi, bölgeliler ve belediye çalışanlarıyla yaptığı canlı yayın paylaşımında hükümete yüklendi.

Öte yandan hem UBP'ye Genel Başkan, hem de KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ise “Arkadaşlar biraz kızgın. Biz onların gönüllerini alırız. Onlar partilidir. Birebir temas edip bu sorunu ortadan kaldıracağız” açıklaması yaptı.

Yapılanın siyasi bir reform olduğunu işaret eden Tülücü, “40 yıllık partimden istifa ettim, bu yapılan kabul edilir değil” dedi.

Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini kaydeden Tülücü, devlet katkısına dahi ihtiyaç duymadan maaş ödeyebilen, kendi kendini idame ettirebilen bir belediyenin kapatılmasını hangi kriterlere göre yapıldığını anlayamadıklarını belirtti.

Tülücü, şöyle devam etti:

“Yapılan reformda 12’ye de, 13’e de, 18’e de evet dedik, bu reformu en çok savunanlardandım ama bir gecede darbe yapar gibi Ulukışla ve Kurudere’yi Geçitkale’ye bağladılar. Aradaki mesafeye bakın çok daha az. Bölgede güçlü olduğumu biliyorlar ve bana komplo kuruyorlar.” dedi.

“Paşaköy Belediyesi’nin devamından yana Anayasa’ya başvuracağım”

İstifasını sosyal medyadan yaptığı canlı yayında da duyuran Tülücü, iddialı açıklamalarda bulundu…

Tülücü’nün canlı yayın paylaşımındaki açıklamaları şöyle:

“DP hükümeti bozarım dedi, Tatlısu Belediyesi’ne ‘beylik’ verildi”

“Bazı ayak oyunlarıyla, oy uğruna tavizler verildi, bu belediyeler birleştirilmesini sulandırdılar. Tatlısu Belediyesi’ne bir özerklik, bir beylik verildi çünkü DP, ‘hükümeti bozarım’ tavrını ortaya koydu.

Yetkililere sınırlarda değişiklik olmayacak diye bana söz verdiler. Bölgedeki ilçe başkanı bu yetkilileri ikna etti ve Ulukışla köyü Serdarlı’ya yakınmış…”

Bölgeli yanımda, herkes bu reforma karşı, 400 imza toplandı”

“Kurudere köyü 30 yıl önce Paşaköy’e bağlandı, çeşitli bahanelerle burayı da Geçitkale’ye bağladılar. Buna şiddetle karşıyım. 20 yıldır burada görev yapıyorum, yıllardır bu bölgelere hizmet veriyoruz.

İlçe başkanı komitede sunum yaptı, aynı sunum muhtarın ifadelerinde de vardı. Komitede söz aldım ve bunların yanlış olduğunu söyledim, ayrıldım. Ertesi sabah Ulukışla ve Kurudere Geçitkale bucağına bağlanmış. Bunu şiddetle reddediyorum, halkın iradesini yanımda görerek, Genel Sekreter yardımcılığını yaptığım partimden istifamı basın önünde sunuyorum. Bundan sonra da siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğim. Bu bölgeden arkadaşlarımız da yanımda, herkes imza topladı, 400 imza var, bu nedenle yetkililere yeniden sesleniyorum. Paşaköy Belediyesi’nin devamından yana Anayasa’ya da başvuracağım.

Üzülerek ama haklı olduğumun bilinciyle istifamı veriyorum, herkes bölgede ve belediyede tepkili.

Bu reformu sulandırdılar. Tepkimi bu şekilde ortaya koyuyorum.”

Bölgeli tepkili…

Tülücü’nün istifası sırasında yanında olan bölgeliler de söz alarak, “Halka kimse bir şey sormadı, danışmadı, bu nasıl uygulamadır. Kimse bölgesinden çıkıp başka bölgeye gitmek istemiyor. Kimseye sorulmadan nasıl olur… Böyle reform olmaz, böyle iş olmaz.” dedi.

Onalt: “Belediyemizi kapattırmayız, katkılarını da istemeyiz”

Aslanköy Muhtarı Adil Onalt da söz alarak, 47 yıldır devletten bir yardım almadıklarını, tüm işlerini belediye ile sürdürdüklerini anlattı. Onalt, belediyenin bölgede çok iyi hizmet verdiğini anlatarak, “Kendi aramızda tartışsak da tüm işlerimizi biz bölgede yoluna koymayı başarmıştık” şeklinde konuştu.

Yapılanın reform değil ‘siyasi kıyım’ olduğunu kaydeden Onalt, “Belediyemizi kapattırmayız, katkılarını da istemeyiz” dedi.

Üstel: “Arkadaşlar biraz kızgın. Biz onların gönüllerini alırız”

Öte yandan Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu programa konuk olan Üstel, bazı köy ve kasabaların harita üzerinde yeniden düzenlendiğini ve bölgeli Milletvekillerinin buna ön ayak olduğunu ifade ederek, “Orada da bir düzenleme yapıldı. Mağusa Milletvekillerinin hem fikir olduğu bir düzenleme. Ama Habil kardeşim bu düzenlemenin daha farklı olması arzusundaydı” dedi.

“O bölgenin belediyeleri ve vekilleri bunun böyle olmasını arzu etmeleri sonrası yapacak bir şeyim yoktu” diyen Üstel, “Arkadaşlar biraz kızgın. Biz onların gönüllerini alırız. Onlar partilidir. Birebir temas edip bu sorunu ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.