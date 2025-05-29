Yapay Zeka Zirvesi 2025 Cumartesi düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yapay zeka zirvesi 31 Mayıs Cumartesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre zirve, Cumartesi 10.00 – 18.30 arasında yapılacak.

AI Summit’25 DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Yazılım ve Yapay Zekâ Geliştirme Kulübü iş birliğinde, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü katkılarıyla, Döveç Group of Companies ana sponsorluğu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenleniyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında bu tür etkinliklerin, üniversitenin bilim ve teknoloji vizyonunu daha da güçlendirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, etkinlikte yapay zekâ ve ileri teknolojide uzmanlığıyla tanınan, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağını belirtti. Etkinliğin, güncel teknolojik gelişmeleri birinci ağızdan öğrenme ve disiplinler arası işbirliğinin temellerini atma imkânı sunacağını kaydeden Kılıç, bilim ve teknolojiye ilgisi olanlar için Zirve’nin önemli bir etkinlik olacağını vurguladı.

Kılıç, “Öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alacağı, akademisyenlerimizin araştırmalarını derinleştireceği ve özel sektörle güçlü iş birlikleri kuracağımız önemli bir merkez olacak. Bu laboratuvarla bölgesel ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz.” dedi.