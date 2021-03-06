Yapay zeka tiyatro oyunu yazdı

Dünyaca ünlü Çek yazar Karel Capek, 1921'de robot kelimesinin ilk kez kullanıldığı bir bilimkurgu oyunu yazmış ve oyunda makineleri anlatmıştı. Şimdi de yapay zeka, bu eserin yüzüncü yaşını kutlamak için makineleri anlatan bir tiyatro oyunu yazdı.

Independent Türkçe'nin haberine göre: 60 dakikalık oyun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka firması Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zeka yazılımı tarafından kaleme alındı. Projeyi denetleyen oyun yazarı David Kostak, senaryoyu "Bir tür fütüristik Küçük Prens" diye niteledi.



Bu dil tahmin modeli şimdiye kadar, sahte haberler, kısa hikayeler ve şiirler yazmak için de kullanılmıştı. Ancak onu geliştiren ekip, bu oyunun GPT-2'nin ilk tiyatro prodüksiyonu olduğunu ifade etti. Oyuna "Yapay Zeka: Bir Robot Tiyatro Metni Yazarsa" ismi verildi.



Söz konusu dil tahmin modeli, insan araştırmacıların önceden verdiği cümleleri tamamlayarak çalışıyor. Bu projede araştırmacılar, yapay zekaya, "Merhaba, ben robotum ve sizi yazdığım oyuna davet etmek büyük bir zevk" cümlelerini verdi. Bunun devamını getiren yazılım söz konusu tityatro metnini oluşturdu.

Kaliteli bir metinden uzak



Öte yandan sonuç, henüz kaliteli bir tiyatro metninden uzak. Zira yazılım birkaç cümleden sonra metnin diğer bölümleriyle çelişen ifadeler yazmaya başlayabiliyor. Örneğin bu oyunu yazan yapay zeka, metnin ilerleyen kısımlarında ana karakterin insan değil de robot olduğunu unuttu.

İki yıl önce proje üzerinde çalışmaya başlayan, Prag Üniversitesi'nden hesaplamalı dilbilimci Rudolf Rosa, "Bazen bir diyaloğun ortasında, konuşan kişi erkekten kadına dönüştü" ifadelerini kullandı.



Muhtemel kelimeleri sıralıyor

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı Chad DeChant'a göre bunun nedeni, yazılımın cümlelerin anlamını gerçekten kavrayamaması. Oyunun yazım sürecinde görev almayan ama izlemek için sabırsızlandığını belirten DeChant, "Yalnızca birlikte kullanılması muhtemel kelimeleri sıralıyor" diye açıkladı.



Metindeki tutarsızlıkların artmasını önlemek isteyen araştırmacılar, yazım sürecine bazı müdahalelerde bulundu. Örneğin yazılımın, karakterin cinsiyetini satırdan satıra değiştirdiği pasajlar düzeltildi ve yazılım mantıklı bir düzyazı oluşturana kadar ilk metin komutu tekrarlandı.



İnsan müdahalesi %10

Rosa, senaryonun son halinin yüzde 90'ına dokunulmadığını, insan müdahalesinin yalnızca yüzde 10'luk bir kısımda yer aldığını söyledi. DeChant ise tüm senaryo yazılıma bırakılmadığı için oyunun "Yapay zeka yazdı" diye betimlenemeyeceğini söylüyor.



Yapay zeka uzmanı, teknolojinin bir tiyatro oyunu gibi karmaşık bir metni baştan sona yazabilecek hale gelmesinin yaklaşık 15 yıl süreceğine inanıyor. Ancak deneyin, izleyicilere yapay zekanın şu anda neler yapabildiğini gösterdiğini ve onları heyecanlandıracağını belirtiyor.