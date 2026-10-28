AB Bilgi Merkezi, yapay zekânın istihdam ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerinin ele alınacağı “Yapay Zekâ, İstihdam ve Çalışmanın Geleceği” konulu panel düzenliyor.

Etkinlik, cuma günü 17.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa’da KTÖS Konferans Salonu’nda yer alacak.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre panelde, “Yapay zekâ çalışma hayatını nasıl dönüştürüyor? Geleceğin mesleklerini neler şekillendirecek ve hangi becerilere ihtiyaç duyacağız?” sorularına yanıt aranacak.

Panelde, teknoloji ve dijital dönüşüm, işveren ve insan kaynakları perspektifi, kamu sektöründe bilgi güvenliği ve siber güvenlik ve AB politikaları başlıkları birlikte ele alınacak; yapay zekânın sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği zorluklar tartışılacak.

Panel, Türkçe dilinde yapılacak.