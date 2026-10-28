İskele-Kantara yolunda zemin düzeltme çalışması: Trafik kontrollü sağlanacak

İskele-Kantara yolunun Sinan Tepe mevkisinde yürütülen zemin düzeltme çalışmaları nedeniyle, güzergâhı kullanan sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik kurallarına uymaları istendi.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından yapılan açıklamalarda, yolun bugün itibarıyla 08.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman trafiğe kapatılabileceği veya kontrollü geçiş sağlanabileceği bildirildi.

Açıklamalarda, çalışma yapılan bölgenin uçurum kenarında ve kayalık olması nedeniyle araçlar ve yayalar açısından tehlike oluşabileceği belirtilerek, gerekli koordinasyonun sağlanacağı ve güvenliği tehlikeye atacak durumlara izin verilmeyeceği kaydedildi.