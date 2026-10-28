Gözler 9 Kasım’daki üçlü görüşmede

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin, yarın adaya geliyor.

BM’den alınan bilgiye göre yarın gece geç saatte adaya gelecek olan Holguin, Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde hem liderlerle ayrı ayrı görüşecek hem de her iki liderin katılımıyla üçlü bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in haftalık olarak yürütmekte olduğu temaslar bağlamında, sürecin ilerleyişinin masaya yatırılacağı üçlü görüşmenin tarihi, 9 Kasım.

Holguin’in ziyaret programı kapsamında cuma günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesi bekleniyor. Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile yapılacak ikili görüşmenin tarihi ise henüz açıklanmadı, ancak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erhürman-Holguin görüşmesinin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan Kıbrıslı liderler de Holguin ziyareti öncesinde temaslarını sürdürüyor. Güven yaratıcı önlemler, müzakerelerin yöntemi ve esasa ilişkin konular gündemiyle sürdürülen temaslar kapsamında Erhürman ve Hristodulidis son olarak 27 Ekim Salı günü bir araya geldi.

Holguin: “Hem uzağız hem de çok yakınız”

Holguin, hafta başında Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Alithia gazetesine verdiği demeçte dikkat çekici bir değerlendirmede bulunmuş, “Kıbrıs sorunuyla ilgili bir anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakın olduğumuza inanıyorum” demişti.

Çözümün yakın görünmemesinin nedenini, kapsamlı bir anlaşma için gerekli zor konuların ciddi biçimde ele alınmasına yönelik siyasi iradenin yetersizliğiyle açıklayan Holguin, buna karşılık, tarafların kendi çıkarlarını bildiklerini ve bu çıkarların nasıl ortak bir zeminde buluşturulabileceğini görebileceklerini ifade etmişti.

Liderler arasındaki görüşmelerde geçiş kapılarının açılması ve diğer güven artırıcı önlemler konusunda ilerleme sağlanamadığına, müzakere sürecinden önce üzerinde uzlaşılması gereken yöntemin de henüz netleşmediğine işaret eden Holguin, “Kıbrıslılar geleceklerini kendi ellerinde tutuyor” demişti.

Holguin, kendi rolünün taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve ortak zemin bulunmasına yardımcı olmak olduğunu, müzakerelere taraf olarak katılmadığını belirtmiş, nihai kararın Kıbrıslılara ait olduğunu vurgulamıştı.

Holguin’e göre pratik iş birliğinin geliştirilmesi, siyasi iradenin ortaya konması ve sürecin Kıbrıslıların sahip çıktığı bir zeminde ilerlemesi, kapsamlı müzakerelerin yeniden başlayabilmesi açısından önem taşıyor.

9 Kasım’da yapılması planlanan üçlü görüşmenin de liderleri somut girişimler üzerinde uzlaşmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin Aralık ayında sona erecek olması nedeniyle, Holguin’in yarın başlayacak ziyaretinin, bu görev tanımıyla yapacağı son Kıbrıs ziyareti olabileceği ifade ediliyor.