Cyprus Mail’den Hristodulidis’e Maraş eleştirisi: “Yeni öneriler ilerlemeyi geciktiriyor”

Cyprus Mail, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in kapalı Maraş önerisini yeniden gündeme taşımasını eleştirerek, sürekli yeni öneriler sunmanın Kıbrıs sorununda ilerleme sağlayacak adımları geciktirdiğini vurguladı.

Cyprus Mail’in haberi; Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in kapalı Maraş’a ilişkin önerisinin, karşı tarafça reddedilmesine rağmen hâlâ masada olduğunu açıklaması üzerine, müzakerelerin yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler’in önerdiği güven yaratıcı önlemlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in pazartesi günü Başkanlık Sarayı’nda Mağusa Belediye Meclisi’ni kabulünde yaptığı açıklamaları eleştirel bir değerlendirmeyle ele aldı.

Hristodulidis, kapalı Maraş’a ilişkin önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirterek, eski bir öneriyi yeniden gündeme getirdiği yönündeki eleştirileri reddetti. Tasos Papadopulos’un 2005 yılında sunduğu benzer öneriyi geliştirdiğini savunan Hristodulidis, önceki girişimde önemli ilerleme sağlandığını ve sonuca yaklaşıldığını da ileri sürdü.

Öneri, kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesini ve yasal sakinlerinin dönüşünün BM gözetiminde sağlanmasını öngörüyor. Bunun karşılığında ise Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği yetkisi altında açılması planlanıyor.

Cyprus Mail, karşı tarafın reddettiği bir önerinin nasıl hâlâ masada olabileceğini sorgulayarak, Hristodulidis’in belediye başkanı ve meclis üyelerine duymak istediklerini söyleyip söylemediği sorusunu gündeme getirdi.

Hristodulidis’in görüşmede, önerinin belediye meclisinin katkılarıyla geliştirilmesini, şekillendirilmesini ve değiştirilmesini istediği aktarıldı. Hristodulidis, Kıbrıs sorununda çözüm için çalışıldığının uygulamada gösterilmesi açısından cesur güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Gazete, görüşmenin ardından öneride herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklama yapılmadığına dikkat çekti. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Maraş önerisinin BM Genel Sekreteri’nin belirlediği önceliklerle tamamen uyumlu olduğunu savundu.

Cyprus Mail’in değerlendirmesinde, BM Genel Sekreteri’nin önceliğinin, sürecin 5+1 toplantı aşamasına taşınması için ortaya koyduğu yedi güven yaratıcı önlem üzerinde uzlaşılması olduğu belirtildi. Bu önlemlerin hiçbirinde henüz anlaşma sağlanamamışken, uzlaşıya varılması yıllar sürebilecek daha karmaşık bir önerinin gündeme getirilmesi sorgulandı.

Gazete, Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlamasını istiyorsa BM’nin önerdiği önlemler üzerinde anlaşmaya yönelmesi gerektiğini savundu. Böyle bir adımın geniş katılımlı toplantının ve muhtemel müzakere sürecinin önünü açabileceğini belirten Cyprus Mail, sürekli yeni öneriler sunulmasının ilerleme için gerekli mevcut önlemler üzerindeki uzlaşmayı geciktirdiği eleştirisinde bulundu.