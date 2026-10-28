“TDP Meclis’in sigortasıdır, her evden en az bir oy istiyoruz” 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP'nin Meclis dışında olduğu beş yıllık süreçte denge ve denetim mekanizmasının zayıfladığını, 6 Aralık seçimlerinde her evden en az bir oy talep ettiklerini söyledi.

TDP Basın Bürosu'na göre Zeki Çeler, Kıbrıs TV'de Eda Alisinanoğlu ve Uğraş Beratlı’nın sunduğu Kıbrıs’ta Gündem programına konuk oldu.

Konuşmasında, TDP’nin Meclis dışında kaldığı dönemde toplumun önemli bir denge ve denetim mekanizmasından mahrum kaldığını belirten Çeler, 50 yıllık toplumcu demokrasi geleneğinin yeniden Meclis’te temsil edilmesinin ülkenin demokratik geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Meclis’te çok sesliliğin önemine dikkat çeken Çeler, TDP’nin yokluğunda bazı önemli yasaların ve kararların yeterince sorgulanamadığını savundu.

Çeler, "Bu Meclis’te TDP bir sigortadır. Halkın sigortasıdır, muhalefetin sigortasıdır, hükümetin sigortasıdır. Bir emniyet sübabı görevi görür Toplumcu Demokrasi Partisi" ifadelerini kullandı.

TDP’nin ince eleyip sık dokuyan siyasi anlayışa sahip olduğunu ve Meclis’te denge oluşturacağını belirten Çeler, güçlü bir muhalefetin ve sağlıklı bir hükümet yapısının ancak farklı siyasi görüşlerin temsiliyle mümkün olabileceğini söyledi.

"Her evden en az bir oy"

Karma oyun kaldırılmasının TDP açısından dezavantaj oluşturmadığını, aksine yapılan anketlerin partilerine yönelik desteğin arttığını gösterdiğini ifade eden Çeler, seçmenlerin TDP’yi yeniden Meclis’te görmek istediğini belirtti.

“Her evden bize en az bir oy geldiğinde göreceksiniz ki Toplumcu Demokrasi Partisi Meclis’e güçlü bir şekilde girecek” diyen Çeler, vatandaşlardan kalıcı bir bağlılık değil, beş yıllık bir sorumluluk için destek istediklerini vurguladı.

Çeler, “Biz kimseden ömür boyu gelin de TDP’ye oy verin demiyoruz. Emaneten istiyoruz biz bu oyları. Çünkü her siyasi partinin alacağı oy aslında emanettir” dedi.

"Beş üzeri milletvekili hedefliyoruz"

Yaptıkları anketlerde TDP’nin Meclis’te grup kurabilecek milletvekili sayısına ulaştığını gördüklerini açıklayan Çeler, “Beş artıyla bu Meclis’e girecek bir noktadayız şu anda” ifadelerini kullandı.

TDP’nin güçlü şekilde Meclis’e girmesi halinde olası hükümet oluşumunda anahtar parti konumuna gelebileceğini belirten Çeler, toplum yararına politikaların hayata geçirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

TDP’nin 50 milletvekili adayının kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde taahhütname imzaladığını hatırlatan Çeler, hesap verebilir bir siyasi düzen için Anayasa’nın 84. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal demokrat anlayışla emeği koruyan, yerel sermayeyi güçlendiren, sağlıkta kaliteli hizmeti ve eğitimde fırsat eşitliğini esas alan politikalar uygulamayı hedeflediklerini ifade eden Çeler, TDP’nin yeniden Meclis’e girmesiyle demokratik denetimin güçleneceğini kaydetti.