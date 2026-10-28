“Her Yerde Opera & Bale”, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile buluştu

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), “Her Yerde Opera & Bale” eğitim ve tanıtım projesi kapsamında Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

KKTCDOB’den verilen bilgiye göre, “Opera & Bale Lefke’de” başlıklı eğitim ve tanıtım etkinliği dün, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Aynı gün içerisinde iki temsil halinde sahnelenen etkinlikte, piyano eşliğinde sunulan örnekler ve interaktif anlatımlarla opera ve bale sanatları tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı destekleri ve Lefke Gazi Lisesi katkılarıyla KKTCDOB tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre, Yrd. Sanat Yönetmeni Soprano Sermin Dikmen Töre, koreograflar ve dansçılar Petek İnanç ile Kerem Ünal İnanç ve piyanist-korrepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan yer aldı.

Yeni sanat sezonunda okullara yönelik ilk eğitim ve tanıtım etkinliğini Lefke’de gerçekleştiren KKTCDOB ekibi etkinlik sonunda; Opera ve bale sanatlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm şehirlerine ulaştırmak, çocukların ve gençlerin okul çağında bu sanat dallarıyla tanışmalarını sağlamak ve kültür-sanat alanındaki farkındalığı artırmak hedefiyle "Her Yerde Opera&Bale" isimli etkinliğini farklı şehirlerde de sahnelemek üzere hazırlıklar yaptığını duyurarak, öğrencileri ve öğretmenleri KKTCDOB etkinliklerine davet etti.