Kansoy: Kadınların eşit, özgür ve güvenle yaşadığı bir kent yaratacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi’nin, düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı. Konuşmasında Güzelyurt’un en büyük sorunlarından birinin göç olduğunu belirten Kansoy, yerel yönetim ve merkezi hükümetin iş birliğiyle göçü yavaşlatacak, bölgeye dönüşü teşvik edecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. “Kadınların eşit, özgür ve güvenle yaşadığı bir kent yaratmak bizlerin belediyecilik vizyonunu oluşturacaktır” diyen Kansoy, sosyal belediyecilik anlayışıyla evde hasta bakımına ihtiyaç duyan yurttaşlara medikal ürün desteği, evde kuaför ve bakım hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti.

“Güzelyurt Belediyesi 6 Aralık’tan sonra ŞÖDAM konusunda paydaş olacaktır”

Güzelyurt’un ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik projelerini de paylaşan Kansoy, “Güzelyurt’u yeniden ayağa kaldıracağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Birlikte başaracağız. Güzelyurt’un yerel yönetimde mutlaka ve mutlaka değişime ihtiyacı var” dedi. Kadınların şiddete karşı korunması ve destek mekanizmalarına erişiminin önemine dikkat çeken Kansoy, “Göreve geldiğimde Güzelyurt Belediyesi 6 Aralık’tan sonra ŞÖDAM’ın parçası olacaktır” ifadelerini kullandı. Kansoy, kadınların hukuki danışmanlığa erişebildiği, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit fırsatlara sahip olduğu bir kent hedeflediklerini vurguladı.