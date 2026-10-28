“Örgütlü mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekili adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Çeler, TDP’nin Meclis’te güçlü bir denge ve denetim mekanizması olacağını belirterek, örgütlü mücadelenin sokakta, Meclis’te ve sandıkta birlikte sürdürüleceğini vurguladı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e ziyarette milletvekili adayları Tacan Reynar, Bayram Dem, Cemal Sunar, Tekin Birinci, Ali Yaman Işık, Feride Gürel, Ahmet Denizer, Duygu Göze Ergöknil, Erman Yaylalı, Güneş Kozal, Deniz Birinci, Şifa Çika, Kemal Baykallı ve Ali Azeri eşlik etti. TDP heyetini KTAMS Başkanı Serkan Yiğit ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

Çeler: “TDP demokrasinin güvencesidir”

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkenin iki partili bir siyasi sisteme doğru sürüklenmesinin demokrasi ve toplumsal mücadele açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. TDP’nin Meclis’te güçlü bir denge ve denetim mekanizması olacağını vurgulayan Çeler, partinin demokrasinin ve halkın haklarının güvencesi olacağını ifade etti. Çeler, hükümette veya muhalefette halkın ve örgütlü kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yolsuzluk, usulsüzlük, adaletsizlik ve liyakatsizlikle mücadeleye dikkat çeken Çeler, ülkede hesap vermesi gereken daha birçok kişi olduğunu ifade etti. TDP’nin 50 milletvekili adayının kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılması için taahhütname imzaladığını hatırlatarak, hiç kimsenin dokunulmazlık zırhına sığınarak yargıdan kaçamaması gerektiğini vurguladı.

“Esas hedefimiz hayatı ucuzlatmaktır”

Ekonomik sorunlara da değinen Çeler, hayat pahalılığı karşısında sürekli maaş artışına dayalı politikaların yeterli olmadığını, esas hedefilerinin hayatı ucuzlatmak olduğunu söyledi. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarette üretimin artırılması, çeşitlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar hazırladıklarını belirtti.

Çeler, ülkedeki adaletsiz ve güvensiz düzenin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, halkın huzur ve refah içerisinde yaşayacağı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Sendikaların mücadelesine teşekkür eden Çeler, örgütlü mücadelenin sokakta, Meclis’te ve sandıkta dayanışma içerisinde sürdürülmesi çağrısında bulundu.