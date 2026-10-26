ENI ile Kıbrıs arasında bugün doğal gaz anlaşması imzalanacak

İtalyan ENI şirketi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki Kronos yatağındaki doğal gazla ilgili bugün anlaşmaya bugün imza atıyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Küresel Doğal Kaynaklar Baş İşletme Görevlisi ve Genel Müdür Guido Brusco başkanlığındaki ENI şirket heyetinin, bugün saat 12.00’de, Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini, görüşmenin ardından ise anlaşmanın imzalanmasına geçileceğini yazdı.

ENI ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında, Kronos yatağıyla ilgili “EPCI” (mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj) anlaşmasının imzalanacağını yazan gazete “Wall Street Journal’ın” haberini kaynak göstererek anlaşmanın 1.8 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti.

Habere göre hükümetten bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada “Wall StreeT Journal’ın” bilgilerini teyit etti ve anlaşmanın 1.3 milyar ve 1.8 milyar dolar arasında olacağını ifade etti.

Gazete bugün imzalanacak olan anlaşmanın Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti güven oyunu teşkil ederken diğer yandan Kıbrıs’ın enerji damgasını güçlendirdiğini yazdı.

Habere göre, bugünkü imza güney hükümeti için jeopolitik bir kazancı da teşkil ediyor.

Haravgi gazetesi bugünkü imza töreninde Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un yanı sıra Total Energies temsilcileri, İtalya ve Mısır büyükelçilerinin de yer alacağını yazdı.