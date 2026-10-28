KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sahte diploma davasında basına saldıranlara tepki göstererek, “Hesap vermesi gerekenler gazeteciler değil, bu düzeni yaratanlar, bu düzeni teşvik edenler ve bu düzene göz yumanlardır” dedi.

Maviş, “Sahte diplomaya tenezzül etmezseniz, yargılanmazsınız. Sahtecilikle uğraşmazsanız, haber olmazsınız. Bunları yapıyorsanız da hem yargılanacaksınız hem haber olacaksınız!” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere parmak sallayarak, tehdit savurarak ve şiddet uygulayarak hesap vermekten kaçılamayacağını belirten Maviş, saldırıya uğrayan ve yaralanan tüm basın emekçilerine geçmiş olsun dileklerini ve dayanışmasını iletti.

Maviş, “Gerçeğin peşindeki gazetecilerin yanındayız. Basın emekçileri yalnız değildir!” dedi.