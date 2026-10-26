"Kıbrıs doğal gazının 2028’de Avrupa’ya ulaştırılması hedefleniyor"

İtalyan enerji şirketi Eni, Kıbrıs’ın güneyindeki Kronos doğal gaz yatağından çıkarılacak gazın Mısır üzerinden Avrupa’ya taşınması amacıyla 1,8 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. Proje kapsamında ilk doğal gaz satışının 2028 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’ın haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 6’ncı parselde bulunan Kronos yatağından çıkarılacak doğal gaz, Mısır’ın Damietta kentindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisine taşınacak. Gaz, burada sıvılaştırılarak başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlara ihraç edilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, anlaşmanın ülkenin enerji geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, ekonomik ve jeopolitik açıdan da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eni yetkilileri, yatakta 3 trilyon fit küpten fazla doğal gaz bulunduğunu tahmin ederken, projenin hızlandırılmış bir takvimle hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Öte yandan enerji uzmanı Charles Ellinas, doğal gaz piyasasında artan arz nedeniyle LNG fiyatlarının düşebileceğine dikkat çekerek, anlaşmanın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sağlayacağı ekonomik getiriler konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtti.