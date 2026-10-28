Zerrin Üstel: “Herkes onun hiçbir şey yapmadığını biliyor”

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, sahte diploma davasında dün 5 yıl hapse mahkûm edilen UBP eski Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın kardeşi Aycan Ünal’ın sosyal medya paylaşımına yorum yaparak destek verdi.

Zerrin Üstel, yorumunda, “Birtanem herkes onun hiç birşey yapmadığını biliyor ama insan oğlu o kadar kötü ki ama inan birtakım Allah'ın tokatı o insanlara çoook kötü olacak siz ve ablan çok güçlü insanlarsınız izleyip göreceğiz. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Aycan Ünal ise Zerrin Üstel’in yorumuna, “Zerrin yenge tevekkül canımsınız” yanıtını verdi.

Fatma Ünal, sahte diploma soruşturması kapsamında “Sahte Resmi Belge Düzenleme”, “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme” ve “Yetkisiz Belge Düzenleme” suçlarını içeren toplam 16 ayrı davadan yargılanmıştı.

Mahkeme, Ünal’ı aleyhine getirilen 16 davanın tamamından suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına mahkûm etmişti. Davada 31 tanık dinlenmiş, 80 belge emare olarak sunulmuştu.