Junior Eurovision 2026’da Kıbrıs 10’uncu oldu
Malta’da düzenlenen 2026 Junior Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kıbrıs Cumhuriyeti 10’uncu sırada yer alırken, yarışmanın birincisi Ermenistan oldu.
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Malta’da düzenlenen 2026 Junior Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kıbrıs Cumhuriyeti 10’uncu sırada yer alırken, yarışmanın birincisi Ermenistan oldu.
Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen yarışma, cumartesi akşamı Malta Fuar ve Kongre Merkezi’nde 16 ülkenin katılımıyla düzenlendi.
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yarışmada 13 yaşındaki Haris Georgiou temsil etti. WHO I CAN BE adlı şarkıyı seslendiren Georgiou, final sıralamasında 10’uncu oldu.
Yarışmayı kazanan Ermenistan ise Junior Eurovision tarihinde üçüncü kez birincilik elde etti.
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