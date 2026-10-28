“Toplu yemek hizmetlerine yönelik denetimleri gözden geçirin”

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda güvenliğinin temel bir halk sağlığı sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, yetkili kurumları, toplu yemek hizmetlerine yönelik denetimleri gözden geçirmeye ve tespit edilen eksikliklere karşı gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Oymen, bir üniversitenin çalışanlarının gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu yönündeki haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bunun ülkede toplu yemek üretimi ve sunumuna yönelik denetimlerin yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yaşanan olayın nedeninin araştırılması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten Oymen ayrıca, ülkede toplu yemek hizmetlerinde gıda güvenliği konusunda bazı soruların da yanıtlanması gerektiğine işaret etti.

Oymen, “Ülkede toplu yemek üretimi yapan işletmeler ne sıklıkla ve hangi kriterlere göre denetlenmektedir? Bu işletmelerde gıda güvenliği süreçleri kimler tarafından yürütülmektedir? Gıda mühendisleri bu süreçlerde etkin biçimde görev almakta mıdır?” sorularını yöneltti.

Çok sayıda insana aynı anda yemek sunulan işletmelerde, hammaddenin temininden üretime, muhafazadan servise kadar tüm aşamaların kontrol altında tutulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Oymen, şunları kaydetti:

“Gıda güvenliği yalnızca bir sorun ortaya çıktıktan sonra gerçekleştirilen denetimlerle sağlanamaz. Asıl önemli olan, risklerin önceden belirlenmesi ve olası tehlikelerin insan sağlığını etkilemeden önlenmesidir. Bu nedenle yetkili kurumları, toplu yemek hizmetlerine yönelik denetimleri gözden geçirmeye, tespit edilen eksikliklere karşı gerekli önlemleri almaya ve gıda mühendisi istihdamının önemini göz ardı etmemeye çağırıyoruz.”

“İnsanların sağlığını korumak için mutlaka birilerinin hastalanması mı gerekiyor?” diye soran Oymen “Gıda güvenliği bir tercih değil, temel bir halk sağlığı sorumluluğudur.” ifadesini kullandı.