Kombos: “İki tarafın eşitlendirilmesi mümkün değil”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in güney basınına verdiği özel demecini değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Radyosu ve Televizyonu RİK’e yaptığı özel açıklamaya yer verdi.

Habere göre Kombos, Holguin’in açıklamalarına atıfta bulunarak iki tarafın eşitlendirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kombos, diplomatik mantık gereği, bir tür eşit mesafenin korunması gerektiğini ancak bu mantığın sahadaki gerçek durumu yansıttığı anlamına gelmediğini söyledi.

Alithia gazetesine göre, Kombos açıklamasında Holguin’in atanmasına katkı koyan, Avrupa Birliği’ni harekete geçiren, sürekli öneriler sunan tarafla, diğer tarafın eşitlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Τek ve esas bir koşul altında, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde gerçekleşmesiyle, derhal görüşmelerin yapılmasına hazır olunduğunu ifade eden Kombos, diplomatik mantık gereği eşit mesafenin korunması gerektiğini ancak bu mantığın sahadaki gerçek durumu yansıttığı anlamına gelmediğini belirtti.

Kombos, Kıbrıs Rum tarafının hep birlikte yapabileceği unsurun, bu görüşleri nasıl yorumlayacakları ve nasıl düşünceler ortaya koyacakları olduğunu ifade etti.

Maraş Belediye Başkanı Yoannu, Holguin’i şikayet etti

Fileleftheros gazetesi, Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu’nun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir yıldır görüşmek istediklerini ancak bu taleplerine bugüne kadar "yanıt" alamadıklarını ifade etti.

Maraş Belediye Meclisi’nin , görev süresi yıl sonu bitecek olacak olan Holguin ile bir görüşme yapabilmek için yeni bir girişimde bulunacağını ifade eden Yoannu, Holguin’in sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiğini ancak Maraş Belediyesi’nin göçmenlerin büyük bir çoğunluğunu temsil ettiğini belirtti.

Yoannu, Kıbrıs sorununun esas konularından birinin, bunun Kıbrıs sorununun nihai çözümü anlamına gelmeksizin, kapalı Maraş bölgesinin iadesi olduğunu ifade etti.

Maraş bölgesinin, Kıbrıs sorununun nihai çözümünden önce, BM himayesine verilmesi şeklinde kararların bulunduğunu anımsatan Yoannu, Holguin’e; bu önerinin Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne çok olumlu katkı sağlayacağını anlatmak istediklerini belirtti.