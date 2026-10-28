Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00 ile 17.00 arasında etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

Meteoroloji Dairesi ayrıca, hafta boyunca havanın parçalı veya az bulutlu olacağını, yarın kuvvetli yağış ve rüzgâr beklendiğini belirtti.

Daireden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 22-25, sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli olarak esecek.