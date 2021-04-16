"YANLIŞTAN DÖNÜLMEZSE ATACAĞIMIZ ADIMLAR FARKLI OLUR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi ve hafızlık eğitimine ilişkin kararına sert tepki gösterdi, "Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar farklı olacaktır" diye konuştu.

“Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır”

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.”