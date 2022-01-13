"Yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yok"

Sağlık Bakanlığı, Yakındoğu Hastanesi tarafından yapılan ‘bazı PCR kitleri ile yapılan testlerde Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişilerin COVID-19 testleri de pozitif görünüyor’ iddiasına yanıt verdi, “böyle bir ihtimal olamaz” dedi. Bu testlerin spesifik olarak SARSCOV-2 (COVID-19) virüsünü algılama hedefli olduklarını ve farklı genetik yapıya sahip hastalıkları gösterme ihtimalleri olmadığını vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan, gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin dış laboratuvarlarda kullanılmak üzere ithal izni verilen tüm kitlerin denenmiş ve onaylanmış olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın tam açıklaması şöyle:

“R-T PCR kitleri SARS COV-2’nin genetik yapısında yer alan spesifik gen bölgelerini hedef almaktadır.

Bu gen bölgeleri SARSCOV-2 virüsüne özgüdür ve infulenza, rhinovüs, enterovirüs gibi diğer RNA virüsleri ile çok farklı genetik yapıya sahiptir dolayısıyla bu kitlerin yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yoktur.

Gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin dış laboratuvarlarda kullanılmak üzere ithal izni verdiği tüm kitler, CE-IVD ( Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım) Belgesine sahip olup, özgüllük ve duyarlılık ( Specificity/ Sensitvity ) çalışmaları yapılmış ve onaylanmış kitlerdir”.

YDÜ: “Rinovirüs, Enterovirüs ve Influenza gibi virüslerle enfekte olan kişiler de COVID-19 pozitif olarak tanı alıyor”