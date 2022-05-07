Yanıcı madde dökerek ateşe verdiler

Gönyeli’de bu sabaha karşı kundaklama meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre, Ahmet Adışanlı’ya ait pick-up araca yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 07.05.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de, Ahmet ADIŞANLI’ya ait ikametgahının garaj yolu içerisinde park halinde bulunan pick-up marka aracının motor bölümü üzerine, meçhul şahıs/şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın ön bölümü tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.