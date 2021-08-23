Yangınların birinci çıkış nedeni sigara izmariti

İtfaiye Müdürlüğü, 16-22 Ağustos arası 19 yangın meydana geldiğini, en çok yangın çıkış nedeninin sönmemiş sigara izmariti olduğunu belirtti.

İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 19 yangının 6’sı Lefkoşa, 2’si Mağusa, 4’ü Girne, 4’ü Güzelyurt, 3’ü de İskele’de meydana geldi. Yangınların yol açtığı hasar miktarının ise yaklaşık 227 bin TL olduğu ifade edildi.

Açıklamada sigara izmaritinin 6, kısa devrenin 4, elektrik tellerinin 1, ihmal ve dikkatsizliğin 1, temizlik maksatlı ateş yakmanın 1, gaz kaçağının 1, spiral ve kaynak makinesinin 2 yangına sebep olduğu, 3 yangının sebebinin ise tespit edilmediği belirtildi.

Yangınların 3’ünün orman, 2’sinin dükkan, 1’inin ev, 1’inin bahçe, 1’inin balya, 9’unun kuru ot ve çöp, 2’sinin elektrik yangını olduğu ifade edildi.

ÖNLEMLER HATIRLATILDI

İtfaiye Müdürlüğü ayrıca yangınları önleme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğünden yayınlanan duyuruda şu maddelere yer verildi:

Araçla seyahat halinde iken yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak materyaller temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

İş yerleri ve konutların elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatları uzman kişilerce kontrol edilmeli.

Elektrik panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmalı.

Gaz kaçağı olduğu fark edildiğinde, elektrik prizleri açılmamalı, kıvılcım oluşturabilecek herhangi bir alet kullanılmamalı, elektrik şalterden kapatılmalı, kapı ve pencereler açılmalı.

LPG tüpüne takılı hortumların kullanım ömrü 3 yıl olup, devamlı surette kontrol edilmeli, eskiyen, çatlayan, yumuşayan ve sertleşen hortumlar ise hemen değiştirilmelidir. Hortumların yaklaşık uzunluğu 150 cm (santimi) geçmemeli, saat ve ocak girişinde hortum kelepçesi bulunmalıdır.

Ayrıca 2 kg kapasiteli LPG piknik tüplerinde emniyet valfı bulunmadığından, üzerine tüpün hacminden büyük tencere, tava vb. gibi malzemelerin konması ısıyı aşağıya yöneltip faal durumdaki tüpün patlamasına sebebiyet verebilir.

İş yerleri ve konutlar yangın riskine karşı sigortalanmalı.

Duman veya ateş belirtisi hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına bildirilmelidir.”